SAN MARINO Tumori testa-collo, due giornate di screening gratuito all’Ospedale di Stato Oggi e domani visite dedicate alla diagnosi precoce. L’ISS richiama la regola "1 sintomo per 3 settimane"

Tumori testa-collo, due giornate di screening gratuito all’Ospedale di Stato.

Sanità e prevenzione: mentre parte la Settimana del cuore, l'ISS dedica due giornate alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo. Oggi e domani, screening gratuiti all’Ospedale di Stato, dalle 8.30 alle 18.30 (necessaria la prenotazione al CUP).

Le visite sono rivolte in particolare alle persone tra i 40 e i 65 anni, ma potranno essere effettuate anche su altre fasce d’età in presenza di sintomi o lesioni sospette. La campagna richiama la regola “1 sintomo per 3 settimane”, per la quale disturbi persistenti a bocca, gola, naso, orecchie o collo meritano una valutazione medica. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce e rendere più tempestivo l’accesso ai percorsi specialistici.

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