Turismo: a Ferragosto vince il mare, ma resiste la tradizione del picnic A San Marino buona affluenza di visitatori, con parcheggi quasi ovunque pieni durante la giornata

Siamo al giro di boa della stagione: 15 agosto giornata simbolo dell'estate. Nel terzo anno segnato dalla pandemia si torna di nuovo a vivere il periodo più caldo e la maggior parte delle persone sceglie il mare, seguito dalla montagna come meta di destinazione. A segnare questo Ferragosto, in diverse aree d'Italia, è stato però il maltempo.

In Riviera oggi sole alternato a nuvole, con una spiaggia affollata a Rimini. A San Marino buona l'affluenza di visitatori con parcheggi quasi ovunque pieni, senza però deviazioni del traffico necessarie. Sempre sul fronte meteo, per domani possibili piogge e temporali soprattutto al centro.

Tornando ai dati generali del turismo, nella penisola italiana si registra il ritorno dei visitatori stranieri, soprattutto americani visto l'apprezzamento del dollaro rispetto all'euro. In diverse zone si è di nuovo ai numeri pre-pandemia. Dal lato delle attività, oltre a sole e relax in spiaggia, per questa giornata resiste la tradizione del picnic, con grigliate sul posto o piatti portati da casa. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè secondo la quale 1 italiano su 2 ha deciso di non rimanere comunque in casa. Performance positiva per gli agriturismi che registrano circa mezzo milione di presenze.

