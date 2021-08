PERSONALE CERCASI Turismo: a Rimini pienone d'agosto ma manca il personale La riflessione di Antonio Carasso, Presidente Promozione Alberghiera, sull'anomalia dell'estate 2021

“Più problematica la selezione e la ricerca dei collaboratori che trovare nuovi ospiti e nuovi clienti” Antonio Carasso, Presidente di Promozione alberghiera, riassume al nostro microfono l'anomalia di questa estate 2021: da una parte il pienone di agosto, che non si vedeva da anni, con i soggiornanti, non solo italiani, che hanno preferito non allontanarsi da casa ma anche tedeschi, svizzeri, francesi. Dall'altra la difficoltà di reperire personale. Conseguenza di sussidi pubblici? Non solo. In attesa di un confronto che possa comprendere le ragioni di un fenomeno esploso in questa estate post pandemica, e che riguarda tutto il comparto turistico e non solo quello alberghiero, si viaggia spediti verso settembre: un mese che si è ricavato il suo peso e che potrebbe compensare le incertezze di inizio stagione.

Nel video l'intervista ad Antonio Carasso, Presidente di Promozione Alberghiera

