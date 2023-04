Turismo: a San Marino sport, musica, cultura, solidarietà e suggestioni

In centro storico due eventi di grande richiamo: uno tutto dedicato agli sportivi. Energika ha inaugurato ieri ed è il primo festival degli sport outdoor, anche oggi occasione per turisti e sammarinesi di mettere alla prova le proprie abilità e di cimentarsi nelle numerose attività all'aria aperta come tiro con l'arco, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking e yoga. Il tutto con base nel centralissimo Campo Bruno Reffi. In concomitanza le suggestive atmosfere gotiche del nuovo Steam Party, l'evento dove Steampunk, Gotici e Vampiri affollano il vie del centro storico. La manifestazione si è concluso come di consueto con la sfilata degli splendidi costumi, durante la quale è stato premiato l'outfit migliore. In Piazza San'Agata il progetto “Giocare per donare- Calcetto Balilla solidale” lanciato al Festival di Sanremo da Play2Give e Nazionale Cantanti. Solidarietà e tanti vip per sostenre con calcio balilla e musica dal vivo progetti sociali in favore della comunità, a favore di “Centro Anch'io” per quanto riguarda la tappa sammarinese. Ad arricchire il cartellone un appuntamento culturale. Alla Sala “”Il Ritrovo” di Fiorentino Filippo Nigro ha chiuso la rassegna “Sguardi oltre la scena” condividendo un racconto di autofiction umano ed emozionante, scandito da “liste di cose per cui vale la pena vivere”. Molto partecipata l'esibizione di Nigro, considerato uno dei dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, che si racconta nella sua lista, dall’infanzia alla vita adulta, condividendo episodi e aneddoti catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub.