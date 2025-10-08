Turismo accessibile: l'impegno di San Marino sull'inclusività alla ATTIC 2025 di Dubai

“L'accessibilità è un diritto inalienabile, che abbiamo il dovere di assicurare”; in questo passaggio dell'intervento di Federico Pedini Amati, alla conferenza emiratina, tutto l'impegno del Titano sul fronte dell'inclusività nel settore turistico. Mirata la scelta degli organizzatori di avere il Segretario di Stato fra i relatori. Ha presentato infatti il documento strategico - redatto in sinergia con l'Agenzia ONU deputata – che scaturì dal Convegno internazionale che si tenne nel 2023 proprio a San Marino: la Action Agenda sul Turismo Accessibile, e il conseguente Compendium delle Buone Pratiche. “Praticamente – spiega il Segretario di Stato - sono le linee guida che auspichiamo tutti i Paesi possano adottare per quanto riguarda il turismo sostenibile. Sappiamo perfettamente che noi per primi siamo assolutamente indietro nel mettere in pratica certe azioni che si riferiscono all'accessibilità nel mondo del turismo; però sicuramente, prendendoci pure le nostre colpe, siamo pronti a sederci – come abbiamo fatto adesso -, confrontarci e cercare di fare i primi passi concreti”. L'ambizione è fare del Titano un “laboratorio di idee”, un “motore di cambiamento”.

Non per niente il Segretario di Stato si è rivolto ai Governi invocando “un'azione più decisa”. Palcoscenico di primaria importanza, quello di Dubai; vista la presenza di imprenditori leader del settore, stakeholder, autorità politiche. Evento sotto l'egida di UN Tourism; che riconosce San Marino – rimarca la Segreteria - quale interlocutore “fondamentale nelle politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo”. Assertività confermata dunque alla ATTIC 2025; dove si è posto l'accento fra le altre cose su un principio a suo modo rivoluzionario: “adottare l'accessibilità come elemento fondante della competitività”; e ciò in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Un impegno, quello della Repubblica, che si intende portare avanti concordando ulteriori iniziative in sedi internazionali; a partire dalla prossima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che si terrà a Riad a novembre.

