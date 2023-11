CONFERENZA OMT AL VIA Turismo accessibile, Pedini Amati: “Creare un tavolo permanente a San Marino” Occasione anche per incontri bilaterali e la firma di un memorandum d'intesa con la Repubblica di Corea

Turismo per tutti, partendo da un dato: un miliardo e 300 milioni di persone, il 16% della popolazione globale, ha difficoltà a viaggiare o non viaggia affatto perché le destinazioni non sono attrezzate ad accoglierli. Inaugurazione ufficiale davanti ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina - ci sono anche i Segretari al Lavoro Lonfernini e alla Sanità Mularoni – e lavori al via con gli interventi delle istituzioni.

“Solo 51 Comuni italiani hanno la bandiera lilla, segno che si deve fare di più, lavorando in squadra – dice il Ministro italiano del Turismo Daniela Santanché – e guarda all'accessibilità e all'inclusione quali protagoniste nelle politiche del suo Ministero: “Non si tratta di questioni a parte, sono la questione. Quando approcciamo il turismo non possiamo non pensare ad un turismo accessibile, ad un turismo inclusivo. Non è una questione separata; non possiamo trattare questa tematica come se fosse una cosa a parte. E' la sfida del turismo: come deve essere sempre più sostenibile, deve essere sempre più accessibile”.

Come migliorare l'accessibilità tenendo come orizzonte gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma anche quanto fatto, i progressi concreti a 9 anni, dalla prima conferenza OMT sempre sul Titano: “Credo che San Marino sia stata lungimirante nell'ospitare per la seconda volta questa Conferenza – dice il direttore esecutivo dell'OMT Zoritsa Urosevic - e per averla chiamata “accessibilità per tutti”. Per la prima volta, poi, siamo qui per discutere di questi temi con ospiti che vengono da tutti i continenti del mondo”.

“Accessibilità e inclusione nel turismo sono sinonimo di attrattività e di business – sottolinea il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, nell'identificare la sfida: “creare un tavolo permanente per discutere dei problemi concreti, quotidiani, che cambiano sempre. Tavolo permanente sul turismo accessibile, a San Marino, con chi ha problemi di accessibilità all'interno, ma soprattutto come focal point per chi viene dall'esterno”. L'importanza dell'ascolto delle esigenze del singolo, attraverso le testimonianze e le case history, come quella di Martyn Sybley, disabile, fondatore di Purple Goat Agency, agenzia di marketing inclusiva.

10 panel di alto livello: a confronto sono istituzioni, tecnici, organizzazioni pubbliche e private sulle strade per la promozione dell'accessibilità nel turismo. Ma la Conferenza è anche occasione per il Segretario al Turismo di incontri bilaterali e, nel pomeriggio, la firma di un memorandum di intesa con la Repubblica di Corea: “Attraverso questo memorandum d'intesa – dice il vice Ministro del Turismo della Repubblica di Corea, Mi-Ran Jang - speriamo che tanti coreani possano visitare San Marino e tanti sammarinesi possano poi visitare e conoscere la Corea. Speriamo, poi, che gli argomenti oggetto di questa conferenza possano essere riflessi all'Expo 2030 di Busan, i cui argomenti si ricollegano al turismo accessibile, visto che il tema sarà 'il prendersi cura e la condivisione', quindi molti vicini a quelli trattati qui”

Nel video, le interviste al Ministro italiano del Turismo, Daniela Santanché; al direttore esecutivo dell'OMT, Zoritsa Urosevic; al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e al vice Ministro del Turismo della Repubblica di Corea, Mi-Ran Jang

