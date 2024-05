Turismo accessibile: San Marino e il “diritto a viaggiare”, riunito il tavolo di coordinamento

Primo incontro del tavolo di coordinamento, presieduto dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, con associazioni ed enti sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione e del diritto a viaggiare. Iniziativa in linea con quanto emerso nella Conferenza Europea UN TOURISM ospitata da San Marino nell'autunno scorso e con la Action Agenda 2030 che individua proprio nella Repubblica l’hub per la pianificazione del cambiamento sul fronte dell'inclusione e del turismo per tutti.

Si è parlato di: innovazione e digitalizzazione per facilitare le attività delle persone con disabilità; incentivazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche; investimenti nel settore dei trasporti e della mobilità inclusiva e nella formazione di personale competente. Richiami anche al tema dei finanziamenti internazionali e contributi europei per il miglioramento dell’accessibilità in territorio.