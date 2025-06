SAN MARINO Turismo: albergatori e ristoratori fanno il punto sull'inizio della stagione estiva Mario Liotta, presidente USOT: "I dati rilevati dall'associazione parlano di un aprile - maggio positivo, in calo il mese di giugno".

L'estate è iniziata e i primi a testare l'andamento della stagione sono gli operatori turistici, in particolare albergatori e ristoratori. Positivo in generale l'avvio di stagione, anche se con qualche rallentamento. Mario Liotta, presidente USOT: "Come associazione - spiega - i dati rilevati parlano in un aprile/maggio positivo, in calo il mese di giugno".

Per quanto riguarda il settore alberghiero si continua a parlare della durata dei pernottamenti, in media ancora a 1,7 notti di soggiorno: "Il problema del pernottamento, o meglio, della durata media di soggiorno - afferma Francesco Brigante, albergatore - è legato a tutti i piccoli centri che non hanno delle attrattive importanti. Diciamo un esempio, Roma, per poterla vedere uno ha bisogno di almeno tre giorni, Milano ci va per motivi di lavoro e si ferma due o tre giorni, Firenze è stessa cosa, Venezia è uguale. San Marino, una volta passate le tre ore del giro dei vari musei o di quello che può essere interessante, il giorno dopo non avrei più niente da fare nel Centro Storico, quindi occorre trovare un'alternativa al Centro Storico".

