Turismo: altra mattinata di traffico e parcheggi pieni a San Marino

Un'altra mattinata di traffico e turismo in Repubblica. Anche oggi in molti hanno deciso di passare la giornata sul monte Titano. Parcheggi pieni e navetta attivata per portare i turisti fino in centro. In base ai bollettini meteo, le prossime due giornate saranno caratterizzate da sole e nuvole alternati. La pioggia potrebbe arrivare nei pomeriggi di sabato e domenica, ma ogni volta durerà poco tempo, sempre secondo le previsioni. Buone notizie per chi soffre il caldo: domani la temperatura massima non dovrebbe superare i 26 gradi centigradi. Domenica si tornerà a 30 gradi. Il weekend che sta per iniziare sarà quello del controesodo lungo le autostrade. Già oggi sono iniziati i primi viaggi per rientrare dalle ferie. Per ora si parla di bollino "rosso" e le strade saranno congestionate fino a lunedì mattina.