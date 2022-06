Turismo, Benedettini (Presidente SMD): “Dopo due anni terribili, siamo fiduciosi"

40 anni di attività, 2400 eventi, 700 clienti nei 5 continenti per il Consorzio San Marino 2000 che, in Assemblea dei soci, esprime il nuovo Presidente di San Marino Destination, il brand con cui il Consorzio opera a livello internazionale. Per Gian Luigi Benedettini, chiari gli obiettivi del mandato: “Poter aumentare la ricettività in territorio – dice - mettendo a disposizione le capacità e le professionalità dei nostri consorziati e non solo, del territorio intero”.

Si punterà molto sulla comunicazione, per valorizzare gli elementi di attrattività del territorio, cercando, in parallelo, di colmare i punti di debolezza. Ma in un ponte da pienone, e che ben fa sperare sulla stagione estiva appena iniziata, le aspettative sono alte e il sentore positivo: “Non neghiamo le difficoltà, per esempio, legate alla ricettività: abbiamo poche camere. Speriamo di incrementarle in futuro e siamo qui proprio per pensare in avanti. Il ponte ci ha dato dei buoni segnali - prosegue Benedettini - un buon auspicio per la stagione estiva. Abbiamo passato due anni a dir poco terribili, ma siamo fiduciosi, perché inizia a sentirsi nell'aria movimento. Siamo pronti ad accogliere a San Marino chi vuole venire a fare le vacanze come le manifestazioni”.

Nel video, l'intervista al Presidente di San Marino Destination, Gian Luigi Benedettini