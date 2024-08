Turismo: bilancio positivo per la settimana di ferragosto

Chiusa la settimana del ferragosto è tempo di bilanci. Nonostante un inizio mese a rilento sul Titano l'atteso pienone è arrivato: “Abbiamo riempito tutto le camere – afferma Rossano Ercolani, presidente USOT – e continuano ad arrivare prenotazioni fino a fine mese. Quello perso ad inizio agosto però purtroppo non si riuscirà a recuperare anche se in linea generale il quadro di questa stagione estiva è migliore rispetto a quella dello scorso anno”.

Anche a Rimini il trend è rimasto stabile: “Quello che abbiamo potuto notare in questa stagione – sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi – è il cambio nel modo di fare vacanza, virato molto sul last minute. L'afflusso sta continuando anche in questi giorni con prenotazioni quasi aumentate nonostante i prezzi siano rimasti pressoché invariati”. Altra nota positiva, aggiunge Patrizia Rinaldis, è la presenza di stranieri: “È stata costante anche in questo mese di agosto, cosa non scontata”.