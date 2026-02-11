Turismo, Bit di Milano: San Marino non manca all'appuntamento

La storica fiera internazionale del turismo a Milano, in un contesto speciale perché in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali. 46esima edizione della Bit che vede la presenza anche di San Marino. Non perde l'opportunità per farsi conoscere e fare bella mostra del patrimonio Unesco, biglietto da visita per turisti e buyer interessati anche a un nuovo modo di viaggiare: l'esperienza, prima del mordi e fuggi.

Questo l'obiettivo del Titano, che si prende oltre 60 mq di spazio espositivo all’interno del Padiglione 11. È qui che racconta ai mercati globali un ecosistema di valori dove la storia millenaria si intreccia con una visione moderna e consapevole dell’accoglienza: a partire dal turismo sostenibile. Al taglio del nastro il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica e il Segretario Particolare Alan Gasperoni. Insieme alle istituzioni, cinque operatori sammarinesi presentano pacchetti e proposte dedicate a buyer e agenzie internazionali. La sfida è trasformare San Marino da semplice tappa a destinazione centrale nel turismo esperienziale europeo, facendo dell’autenticità il vero lusso del viaggio.









