PIENONE Turismo: boom di presenze, domenica oltre 6.600 persone in funivia Giornata di arrivi anche in questo lunedì, con traffico deviato al Parcheggione

Giornata da record quella di ieri per il turismo. Oltre 6mila e 600 persone hanno raggiunto il centro storico in funivia: un crescendo che ha segnato un altro picco il giorno di Santo Stefano con oltre 4100 persone trasportate. Giornate di grande affluenza, dunque, per il Natale delle Meraviglie che si conferma un appuntamento di grande richiamo. Tante le famiglie. Particolarmente amato, dai più piccoli, il villaggio degli alpaca di Babbo Natale e l'Ice Park. In tanti, anche tra i turisti, hanno approfittato dei mercatini natalizi, in via Eugippo e via Donna Felicissima.

L'afflusso straordinario di turisti ha provocato nel pomeriggio di ieri una lunga coda sulla strada Sottomontana, con la circolazione rallentata e parcheggi nel centro storico esauriti: il traffico è stato gestito dalla Polizia Civile, intervenuta per deviare le auto in direzione Fonte dell’Ovo. Qui i turisti sono stati indirizzati verso i parcheggi disponibili fuori dal centro storico.

Non si ferma l'afflusso anche nella giornata di oggi con oltre mille persone già salite in Città in funivia per vivere l'atmosfera della tradizione, tra chi fa una gita in giornata dal circoldario e chi sceglie di passare qui il Capodanno. Parcheggi in centro già pieni, con la Polizia Civile che devia i turisti verso il Parcheggione di via Bonaparte. Nella tarda mattinata rallentamenti in salita anche lungo la Superstrada all'altezza della rotatoria di Borgo Maggiore.

"Stiamo recuperando con le prenotazioni - commenta Rossano Ercolani, presidente Usot -. Eravamo un po’ indietro rispetto allo scorso anno, 5/7 punti percentuale ma stiamo recuperando last second. Il 31 è ormai praticamente sold out un po’ dappertutto. Oggi è una giornata che chiuderemo con una occupazione alberghiera ll’80%. Avremo 1,2,3 gennaio un po’ più scarichi e poi nel weekend di nuovo contiamo di fare il pieno". In collegamento zoom Rossano Ercolani, presidente Usot.

