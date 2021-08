Turismo: commercianti ex Stazione chiedono interventi decisi. Da valorizzare “il vecchio treno biancazzurro” Ciacci (Libera) suggerisce un azionariato popolare per avverare il sogno del trenino.

Turismo: commercianti ex Stazione chiedono interventi decisi. Da valorizzare “il vecchio treno biancazzurro”.

Weekend caratterizzato da un elevatissimo afflusso di visitatori, in Repubblica, per il Comics. Eloquenti i dati della funivia, comprensivi di biglietti di andata e ritorno: 5113 venerdì; 6.295 sabato e 6.758 domenica. Parcheggi di Città esauriti; tantissimi i turisti per le vie del centro storico. Evento di grande richiamo, dunque, ma non è stato che il più recente di un'estate caratterizzata da numeri incoraggianti; a testimonianza di un settore in salute, nonostante la pandemia.

[Banner_Google_ADS]



Resta tuttavia il problema della ex Stazione; area commerciale che “dopo anni di agonia ora sta definitivamente per estinguersi”, affermano in un comunicato gli imprenditori e i proprietari delle attività. Lamentano ristori insufficienti, e sottolineano come il covid abbia complicato ulteriormente la situazione. Parlano poi di scelte che continuano a “penalizzare” la zona, quanto all'afflusso di visitatori; citando la vicenda del trenino su gomma. Ritengono infine che vi sia in particolare un'attrazione da valorizzare: “il vecchio treno biancazzurro”, che a loro avviso deve tornare in funzione nella tratta da Borgo a Città, essendovi già – affermano - “progetti di fattibilità e investitori che ci credono”. Infine la richiesta di un “tavolo di confronto ad hoc con le Autorità”.

Libera propone un azionariato popolare per avverare il sogno del trenino. Lo scrive Matteo Ciacci in una nota stampa "Penso che la valorizzazione del trenino Biancoazzurro, riallacciando inizialmente la tratta da Borgo a Città, potrebbe essere un primo passo verso una nuova gestione della viabilità, che porti alla creazione di impianti di risalita, oltre che una grande attrazione per chi ci guarda da fuori. Il tracciato è già pronto, le gallerie già in sicurezza, se ci fosse la volontà, il progetto potrebbe partire". Per il segretario del partito "L’opera richiamerebbe interesse anche di tantissimi sammarinesi che, con un azionariato popolare, potrebbero anche investire nel progetto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: