Turismo: contrade del centro gremite di visitatori

Nel video immagini dei turisti oggi in Centro Storico

Chiusa la settimana del Ferragosto, proseguono le giornate di massiccio afflusso turistico sul Titano. Contrade gremite di gente, Piazza della Libertà e il Belvedere presi d'assalto. Nel pomeriggio lunghe file di mezzi in Città per raggiungere i parcheggi adiacenti il centro storico, tutti pieni, e in molti casi traffico deviato a quelli periferici dalla Polizia Civile.

Intanto, il Psd commenta i dati del primo semestre dell'anno che vede un incremento dei flussi del 7,2% rispetto al 2023. "Dati - sottolineano - che confermano l’importanza strategica del turismo per l'economia sammarinese, un ruolo cruciale più volte sottolineato anche dal Fondo Monetario Internazionale, nel mantenere la resilienza di San Marino, soprattutto in un contesto europeo segnato da incertezze.