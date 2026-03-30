TURISMO Turismo, CTO e USOT preoccupati per il calo di prenotazioni a Pasqua. Pedini Amati: "Valuteremo un tavolo permanente con gli operatori del settore" Le prenotazioni sul territorio per queste festività sono ferme al 40-50%. La causa: la situazione internazionale e l'aumento dei prezzi

I dati 2025 sul turismo, ancora più positivi dell'anno precedente, avrebbero fatto ben sperare sulle presenze a San Marino. Invece questa Pasqua 2026 porta con sé tante preoccupazioni da parte degli operatori a causa della situazione internazionale.

"Questo problema degli aumenti dei prezzi e soprattutto questo problema della difficoltà nel viaggiare, soprattutto per il volato, sta creando non poche preoccupazioni. Abbiamo avuto una raffica di annullamenti. Ora qui, nello specifico, diciamo che maggiormente la problematica la stanno intanto affrontando le agenzie di viaggio, perché comunque tutto quello che riguarda il mercato estero è calato del 60%" ha affermato Luca Ruco, Presidente del Comitato Turismo Organizzato (CTO).

Le prenotazioni registrate da USOT sono ferme al 40-50%, ma non si esclude che i turisti possano aspettare l'ultimo momento anche a seconda del meteo, in un contesto globale tuttavia sempre più allarmante, soprattutto per chi viene dall'estero.

Ha detto Rossano Ercolani, del Direttivo USOT: "La Pasqua è sempre stata locale, locale intendo clientela italiana, prevalentemente. Quest'anno abbiamo qualche straniero anche, sono gli italiani quelli che sono di meno per il momento, che speriamo di coinvolgere all'ultimo. Certo non avremo persone che vengono dai paesi dell'est Europa, perché purtroppo da lì in là la situazione è quella che sappiamo. I costi sono crescenti per noi purtroppo, per noi operatori".

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, raccoglie le preoccupazioni di albergatori e tour operator: "Questo allarme generale sul turismo effettivamente può essere reale, perché abbiamo visto che per esempio in Oriente hanno chiuso i voli, probabilmente i costi del carburante, degli aerei. Abbiamo visto che ovviamente con la Russia continua la guerra e quindi quella parte di Eurozona non si muove. Abbiamo visto che in Medio Oriente purtroppo la situazione è quella che è, quindi sono preoccupato, per la prima volta. Ho sentito CTO chiedere anche un tavolo permanente per seguire questa situazione e non escludo di tenerlo attivo".

Nel servizio le interviste a Luca Ruco (Presidente del Comitato Turismo Organizzato), Rossano Ercolani (Direttivo USOT), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: