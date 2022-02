Turismo: CTO invia lettera aperta alla Reggenza

Il Comitato Turismo Organizzato di San Marino ha inviato una lettera ai Capitani Reggenti per una richiesta, urgente, di aiuto per salvare il settore. Il CTO chiede alla Reggenza di intercedere tra politica e governo per salvare un comparto che, scrivono, è stato lasciato a se stesso nell'indifferenza delle istituzioni.

Tra pandemia e guerra, segnala il Comitato, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato. C'è bisogno, aggiungono, di una forte iniezione di liquidità dallo Stato verso il settore per consentire di raggiungere il comune obiettivo della ripresa.