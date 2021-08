SOLD-OUT Turismo di Ferragosto: alberghi pieni a Rimini e San Marino, molti gli stranieri

E' un stato un Ferragosto da sold-out tanto a Rimini quanto a San Marino per gli albergatori. In un anno difficile per l'intero comparto, a causa della pandemia, gli operatori tirano un sospiro di sollievo almeno in questo momento. Tutte al completo, infatti, le strutture ricettive per il periodo centrale dell'estate. Un trend che proseguirà, probabilmente, fino al 27-28 agosto, spiega la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis. Moltissimi gli stranieri, dice, e molti i ragazzi che hanno scelto la Romagna rispetto a mete come Ibiza, l'intera Spagna e la Grecia a causa del Covid.

I turisti stranieri sono soprattutto svizzeri, tedeschi e francesi. Prosegue il problema della mancanza di personale nelle strutture ricettive ma, sottolinea Rinaldis, gli stessi albergatori si sono rimboccati le maniche ricoprendo spesso i ruoli mancanti.

Ferragosto che è anche un momento per sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali. Al Bagno 26 il flash mob #Bastaplasticainmare, per invitare i bagnanti ad unirsi contro quello che i partecipanti definiscono “il flagello del secolo”.

Anche sul Titano ottimi numeri per gli alberghi. A spiegarlo è il presidente Usot, Luigi Sartini, che parla di sold-out per il weekend di Ferragosto e per la prossima settimana anche se, rispetto al pre-Covid, si registra un -30% di affari per il periodo. Molti gli stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e delle altre aree del centro Europa che arrivano, come accade a Rimini, con la propria auto. Un tipo di viaggio più semplice, spiegano gli operatori, rispetto a quello in aereo. I ristoranti, afferma Sartini, lavorano di più la sera perché in tanti preferiscono spostarsi sul monte Titano al tramonto alla ricerca di un po' di aria fresca.

Nel servizio, le interviste a Manuela Fabbri (presidente Associazione “Basta Plastica in Mare APS”), Anna Montini (assessore Ambiente Comune di Rimini), Gabriele Pagliarani (Bagno 26) e Sabrina Marchetti (presidente “Crescere Insieme”)

