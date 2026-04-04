Turismo di Pasqua tra prudenza e tenuta: italiani in viaggio ma restano vicino. Atteso meteo favorevole

Nonostante i conflitti nel mondo, in particolare nel Golfo, e i rincari del carburante e dei prezzi in generale il flusso turistico per le vacanze di Pasqua sembra reggere. I cali ci sono ma non sono ancora gravi (il neo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi avrà ancora qualche giorno per studiare la situazione) e dopo gli scenari siberiani in alcune regioni dei giorni scorsi le previsioni meteo sembrano volgere al meglio. Ma soprattutto l'Italia - come dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - è percepita come una meta sicura e quindi meta buona in questi tempi difficili.

Secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg saranno oltre 9 milioni gli italiani che partiranno. Un dato in lieve calo rispetto al 2025. Il 22% degli italiani ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere.

Chi partirà per Pasqua rimarrà prevalentemente in Italia (l'84%), il 9% sceglierà l'Europa e solo il 7% si spingerà più lontano. Sul fronte delle destinazioni interne, Toscana e Campania tra le mete più gettonate, con un italiano su tre che farà visita a parenti o soggiornerà per qualche giorno da amici o in una seconda casa.

Il tutto dovrebbe produrre un giro di affari stimato fra i 3 e i 5,5 miliardi di euro.

Federturismo Confidustria parla di Pasqua di prossimità, giocata sul filo delle prenotazioni last minute in cui si privilegeranno rotte brevi e destinazioni percepite non a rischio.

La crisi ha comunque prodotto anche effetti negativi per le agenzie di viaggio e per tutto il settore del turismo outgoing. Secondo il Cst di Firenze per Assoviaggi Confesercenti, dall'inizio delle ostilità si stimano oltre 7.100 prenotazioni cancellate, riprogrammate o dirottate verso altre destinazioni, con un impatto economico complessivo che, nelle prime settimane, raggiunge già quasi 100 milioni di euro.

Il fenomeno non si è limitato alle partenze previste nei giorni immediatamente successivi all'avvio del conflitto, ma ha coinvolto anche viaggi programmati per i prossimi mesi.

Da oggi il meteo tornerà favorevole agli spostamenti con il sole che - secondo gli esperti - tornerà prevalente su tutta Italia. Le temperature saranno in rialzo e toccheranno i 22°C al Settentrione e i 24°C al Centro. Al Sud il meteo resterà invece leggermente più fresco a causa degli strascichi del recente maltempo. A Pasqua e Pasquetta l'Italia godrà tutta intera di cielo azzurro e temperature primaverili.







