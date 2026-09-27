Turismo e IA, Pedini Amati: sì all'innovazione, ma senza perdere identità e accoglienza

Può suggerirci dove andare, costruirci un itinerario, scegliere un hotel. Ma non può emozionarsi davanti alle Tre Torri. È sul confine tra ciò che può fare un algoritmo e ciò che resta irriducibilmente umano che San Marino celebra la Giornata Mondiale del Turismo, il cui tema porta l’intelligenza artificiale direttamente dentro il futuro dei viaggi.

Un futuro che, sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, è già cominciato: strumenti digitali e algoritmi orientano destinazioni, prenotazioni e perfino il modo in cui scopriamo un luogo. Per San Marino l’utilizzo dell’IA nel comparto è ancora limitato, ma restare alla finestra non è un’opzione. La sfida è governare il cambiamento anziché subirlo, sfruttando la tecnologia per essere più accessibili, efficienti e connessi, senza trasformarla nel sostituto dell’uomo.

Un algoritmo può raccontare un monumento, ma non restituirne fino in fondo la storia; può mostrare un paesaggio, ma non la sensazione di trovarsi lì. E soprattutto non può sostituire l’accoglienza di una comunità. C’è poi un altro rischio: quello di un turismo sempre più omologato, in cui gli algoritmi spingono milioni di persone verso le stesse destinazioni. Ed è proprio qui che i piccoli territori possono giocare la loro partita: puntando sulla scoperta, sull’identità e su ciò che li rende irripetibili.

La Repubblica più antica del mondo – è il messaggio di Pedini Amati – non può essere anche quella meno innovativa. Dunque tecnologia sì, ma senza perdere autenticità. Digitale, ma non meno umano. E nel giorno dedicato al turismo, il ringraziamento va a operatori, lavoratori, imprese e istituzioni che ogni anno accolgono sul Titano oltre due milioni di visitatori. La sfida per il futuro è lanciata: connettere ciò che la tecnologia rende più vicino, con ciò che solo le persone sanno rendere davvero indimenticabile.

Il messaggio del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati in occasione del World Tourism Day 2026







