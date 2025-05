PROGETTO RTV - UNIRSM Turismo, ecco i dati e le strategie di promozione Un servizio a cura dei tirocinanti UNIRSM, che collaborano con RTV all'interno del progetto "Produzione e progettazione televisiva” giunto alla seconda edizione

Con la stagione estiva in arrivo, andiamo a scoprire le azioni concrete intraprese e i principali canali utilizzati per promuovere e incrementare il turismo della Repubblica di San Marino in Italia e a livello internazionale.

“La promozione turistica che attuiamo per far conoscere la destinazione – dice Annachiara Sica, Dirigente Ufficio del Turismo - si declina in una molteplicità di attività e mezzi diversificati a seconda dei mercati e dei target, degli obiettivi, in particolare, all'estero. La Repubblica di San Marino partecipa a numerose fiere di settore per far conoscere la destinazione e i numerosi consessi internazionali. Vengono poi attuate specifiche campagne sulla destinazione o su singoli prodotti attraverso i classici mezzi - quindi la carta stampata piuttosto che la pubblicità televisiva - per promuovere in particolar modo gli eventi. Sicuramente, un mezzo fortemente utilizzato in questi ultimi anni è l'ambito digitale, quindi, nei vari mezzi disponibili vengono investiti specifici budget".

Com'è migliorata nel tempo la promozione turistica? Se ci sono stati anche dei riscontri positivi.

“È migliorata – dice Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo - perché noi siamo bravi. Non io, è migliorata perché si vince e si perde in team, vince e perde la squadra. La squadra del turismo è molto forte, quindi tutti insieme abbiamo vinto, ma non lo dico io, lo dice il Fondo Monetario Internazionale che in tutti i report degli ultimi anni ha detto che l'ambito del turismo è costantemente aumentato in termini di visitatori. Lo vediamo dai macro dati, che ci raccontano di un flusso turistico molto maggiore negli anni. Un dato su tutti: abbiamo superato i due milioni di visitatori; non succedeva dal 2014. Quindi, ci sentiamo promossi”.

Nel video, le interviste ad Annachiara Sica, Dirigente Ufficio del Turismo; a Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo e la voce dei turisti.

