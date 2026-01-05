NATALE DELLE MERAVIGLIE Turismo, Epifania: sul Titano eventi confermati, ma gli alberghi perdono prenotazioni

La neve fa paura ai turisti e le prenotazioni negli hotel pagano il prezzo: cancellazioni last minute fino al 70%, soprattutto per le presenze di oggi e domani, proprio alla vigilia della festa che tradizionalmente chiude le vacanze natalizie. Un rallentamento che arriva dopo una prima fase positiva, tra fine anno e il 2 gennaio, caratterizzata da hotel spesso pieni, prezzi delle camere in crescita e ristorazione sostenuta da una spesa media più alta. Dopo Capodanno, però, la tendenza si è invertita e il meteo annunciato ha avuto la meglio, con effetti evidenti anche sui trasporti turistici e sulle attività legate ai gruppi organizzati.

"Per quello che riguarda gli hotel - commenta Gian Luca Francioni, vicepresidente Usot -, confrontandoci con i nostri collaboratori, è andata piuttosto bene. Per Capodanno sono state vendute delle stanze anche a prezzi più alti, senza promozioni, senza sconti. Adesso paghiamo un po' lo scotto del maltempo e quindi ci sono state molte, molte cancellazioni. Per quanto riguarda invece i ristoranti, il trend è completamente diverso: è andata piuttosto bene, molto meglio dell'anno scorso. Un po' tutti hanno lavorato di più e a prezzi anche interessanti. E poi nonostante il maltempo la clientela locale è sempre presente".

Ma l'annunciata neve non spaventa il Natale delle Meraviglie, che entra proprio in queste ore nella sua fase finale e si chiuderà domani con un programma dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini. Per l’Epifania, la Befana si calerà dall’alto davanti al Palazzo del Turismo per distribuire dolcetti, mentre in Piazza Titano Kalù vestirà i panni di Pappo Natale con uno spettacolo vivace e coinvolgente. Nel Centro Storico spazio anche agli Gnomi del Bosco, con animazioni itineranti, e nel tardo pomeriggio, sempre a Campo Bruno Reffi, il Laboratorio di Piccolo Circo con giocoleria per bambini e adulti. Al momento tutti gli eventi sono confermati.





Nel video l'intervista a Gian Luca Francioni, vicepresidente Usot

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: