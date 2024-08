Turismo: Ercolani, "Soddisfatti da presenze e fatturati"

L'andamento turistico di San Marino è in linea con lo scorso anno - spiega Rossano Ercolani, presidente Usot - . Luglio è andato bene, anche meglio rispetto all’anno scorso quindi siamo soddisfatti sia come occupazione che come fatturati. Le tariffe medie sono tendenzialmente cresciute, un po’ per l’inflazione ma è anche la tendenza diffusa alle tariffe incrementate nell' hôtellerie. Agosto si presenta bene ed è in linea con lo scorso anno.

Stiamo iniziando a riempire anche la parte centrale e finale del mese quindi siamo fiduciosi di riuscire a fare i risultati del 2023. Arrivano sul Titano tanti stranieri che atterrano all'aeroporto di Rimini che vengono dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia e dall’Inghilterra e poi quelli di prossimità dal sud della Francia, Austria, parte bassa della Germania che si muovono in automobile".

Nel video Rossano Ercolani, presidente Usot