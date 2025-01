SAN MARINO Turismo, Ercolani USOT: "Bilancio feste positivo, ma speravamo qualcosa in più" “Gente c'è stata – evidenzia Marina Urbinati, presidente USC – però la capacità di spesa del turista è ancora molto bassa. In generale dobbiamo impegnarci e lavorare di più sul rilancio del settore”.

È un bilancio in chiaro scuro quello degli operatori sammarinesi. “Non è andata male – afferma Rossano Ercolani, presidente USOT – ma speravamo qualcosa in più. Non siamo riusciti a recuperare quel 10% mancante che ci avrebbe portato ai numeri dello scorso anno. Grazia agli escursionisti arrivati dalla riviera i dati della funivia sono stati buoni ma la presenza media negli alberghi si è attestata intorno al 75%”. Proprio la funivia nel week end dell'epifania, da sabato 4 a lunedì 6, ha trasportato in totale 9.365 persone.

Anche i commercianti vedono il bicchiere mezzo pieno: “Gente c'è stata – evidenzia Marina Urbinati, presidente USC – però la capacità di spesa del turista è ancora molto bassa. In generale dobbiamo impegnarci e lavorare di più sul rilancio del settore”.

