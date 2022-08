Turismo: esodo lungo strade e autostrade per il primo weekend d'agosto, tornano i turisti stranieri

Si è aperto il primo weekend di agosto, con l'esodo verso i luoghi di vacanza. Già da venerdì 5 agosto milioni di persone si sono messe in viaggio lungo strade e autostrade, per una giornata da bollino nero. Situazione che dovrebbe migliorare dal pomeriggio di sabato. Interessate soprattutto le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, buone notizie per il settore perché tornano i turisti stranieri. Secondo uno studio Confcommercio, cresce il numero di visitatori americani tornato ai livelli del 2019. Sarà di 17 miliardi la spesa complessiva degli stranieri in Italia quest'estate.

Mercati esteri ai quali guarda anche San Marino che, di recente, ha ospitato l'evento del progetto TTT con, tra gli ospiti, il ministro del Turismo Garavaglia. Nel programma economico 2023 i nuovi obiettivi della Segreteria al Turismo. Sulla scia di eventi come Expo Dubai, si punta a potenziare la promozione del Titano sui mercati internazionali. Si passerà anche attraverso marketing e comunicazione. Parole d'ordine: sostenibilità, accessibilità, valorizzazione del territorio e rispetto dell'ambiente.