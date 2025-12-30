Turismo: fine anno positivo a San Marino e in Emilia Romagna

Sarà un ultimo dell'anno positivo per gli operatori turistici sammarinesi e romagnoli: la costa al momento registra percentuali di camere occupate fino all'85% e i principali comprensori sciistici dell'Appennino, in vista del 31 dicembre, si avvicinano al tutto esaurito. In crescita anche le città d'arte, con Bologna capofila: sono oltre il 90% le camere occupate sotto le Due Torri.

"I dati sulle presenze turistiche e sulle prenotazioni per queste festività sono molto positivi”, commentano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora al Turismo, Roberta Frisoni. In Riviera le prenotazioni hanno superato i livelli dello scorso anno, tornando ai volumi che hanno preceduto la pandemia. In tutte le località è in aumento il numero delle strutture alberghiere aperte (circa 500 a Rimini, più di 150 a Riccione, circa 60 a Cesenatico).

Anche a San Marino i dati sono buoni. Il bilancio 2025 della Segreteria di Stato per il Turismo chiude con risultati definiti ampiamente positivi, confermando il settore come uno degli asset trainanti l’economia sammarinese. In attesa dei dati definitivi sull’affluenza che, per la Segreteria, supereranno nuovamente i 2 milioni di visitatori, emergono indicatori solidi certificati anche dal Fondo Monetario Internazionale e dal sistema SMAC.

“Non ci lamentiamo – afferma Mario Liotta, presidente USOT – gli alberghi sono pieni e anche se l'anno non lo fa un giorno il trend è buono”. Anche lato ristorazione, evidenzia, si va verso il sold out. Tanti i sammarinesi che hanno scelto i locali del territorio per l'ultimo dell'anno. Rilevata da USOT una flessione nel periodo natalizio causata principalmente dal meteo: “Sempre di più si prenota all'ultimo minuto – spiega Liotta – e il brutto tempo incide molto in questo senso”.









