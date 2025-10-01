Le interviste a Mirta Aurora Granda Averhoff (ambasciatrice di Cuba a San Marino) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

Turismo, firmato memorandum d'intesa tra San Marino e Cuba Un ponte strategico sull’Atlantico, puntando a un turismo di qualità e a nuove opportunità di sviluppo internazionale. San Marino e Cuba firmano il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione turistica. A siglare il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e l’Ambasciatrice di Cuba sul Titano Mirta Aurora Granda Averhoff, alla presenza dell’Ambasciatrice di San Marino a Cuba Giulia Suzzi Valli.

"Vogliamo rafforzare la cooperazione turistica con San Marino - afferma la Averhoff -, quindi lavorare anche con le agenzie di viaggi, i tour operators. Cuba ha molto da offrire in termini di turismo: natura, spiagge, cultura, che possono essere molto utili per i sammarinesi e aiuteranno ad ampliare le nostre relazioni".

L’accordo, della durata iniziale di cinque anni, ha l'obiettivo di rafforzare i legami bilaterali e valorizzare le risorse storiche e naturali dei due Paesi. Previsti programmi di promozione congiunta, missioni reciproche e collaborazione nelle organizzazioni internazionali. Cuba porta la sua esperienza caraibica, San Marino il suo patrimonio unico.

"È la prima volta che firmiamo un Memorandum of Understanding con Cuba - commenta Pedini Amati -. È un paese che un po' tutti amiamo. Forse questo nostro Memorandum comune porterà ancora di più, perché no, investimenti a Cuba. Potrebbe capitare anche il contrario, e sicuramente nuovi e quanti più visitatori anche sammarinesi nelle località cubane, che sono veramente bellissime".

