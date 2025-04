Turismo, grande affluenza sul Titano. Rossano Ercolani (USOT): “Meglio che a Pasqua, buoni presupposti per l'estate”

Il lungo ponte del 25 aprile ha spinto numerosi turisti a raggiungere San Marino. Parcheggi pieni in questi giorni in Centro Storico. Non sono mancati anche rallentamenti lungo la superstrada ben gestiti però dalle forze dell'ordine.

“Meglio questo ponte che la Pasqua – afferma Rossano Ercolani, presidente USOT – abbiamo raggiunto la completa occupazione degli alberghi. A Pasqua il tempo era più incerto e quindi le persone sono state un po' frenate e all'ultimo abbiamo raggiunto buoni livelli di occupazione, però si sperava qualcosa di meglio. Poi c'è da dire che essendoci tre ponti frazionati ovviamente qualcuno non poteva, le persone non potevano farli tutti ovviamente, quindi hanno scelto quello che magari prometteva meglio a livello meteo o che aveva tariffe più agevoli".

Un buon biglietto da vista per l'estate, aggiunge Ercolani: “Non capita praticamente mai di poter avere Pasqua e due ponti così ravvicinati, è stato un grande aiuto”. Non mancano però le incertezze di diversi visitatori legate soprattutto alla situazione geopolitica.

"Le prenotazioni estive sono ancora un po' a rilento - afferma Ercolani - ma stanno arrivando. La situazione geopolitica non c'è ombra di dubbio che influenzi ancora un po' tutte queste dinamiche di prenotazione che sono un po' a rilento perché c'è incertezza, non si capisce cosa succede. Dazi o non dazi, i voli aerei che comunque costano molto in questo momento e quindi le persone sono un po' alla finestra per il momento. Però il trend per ora è in linea con lo scorso anno, quindi non ci fa pensare che sia una stagione negativa".

Nel servizio l'intervista Rossano Ercolani (Presidente USOT)