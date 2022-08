Turismo: i progetti del Governo per il futuro, il Titano guarda a nuovi mercati esteri

Già da ieri milioni di persone si sono messe in viaggio lungo strade e autostrade per l'inizio delle ferie o per un weekend d'estate. Interessate soprattutto le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Quella in corso sembra già una stagione da record, dopo le difficoltà legate alla pandemia. Tornano i visitatori stranieri. Secondo uno studio Confcommercio, cresce il numero di turisti americani tornato ai livelli del 2019. Sarà di 17 miliardi la spesa complessiva dei cittadini esteri in Italia quest'estate. Diminuiscono, però, quelli asiatici e sono quasi assenti i russi.

Mercati esteri ai quali guarda anche San Marino che, di recente, ha ospitato l'evento dedicato al progetto TTT con, tra gli ospiti, il ministro del Turismo Garavaglia. Nel Programma economico 2023 i nuovi obiettivi della Segreteria al Turismo e del Governo per il comparto. Sulla scia di Expo Dubai e delle nuove relazioni con Paesi come Emirati Arabi, Brasile, Oman e Arabia Saudita, si guarda alla promozione del Titano all'estero. Si passerà anche attraverso marketing e comunicazione per valorizzare l'immagine del Paese. E in territorio si lavorerà per offrire eventi che raccontino la storia e l'essenza di San Marino. Una proposta per tutti i target, perché si punta ad altre manifestazioni culturali come le grandi mostre.

Parole d'ordine per il futuro: sostenibilità, accessibilità, valorizzazione del territorio e rispetto dell'ambiente, guardando all'Agenda 2030 dell'Onu. Il mercato italiano resta comunque un punto di riferimento. Proseguono infatti i progetti con Italia, Regioni e territori vicini, guardando proprio a quanto già fatto nell'ambito del TTT. Poi il capitolo turismo matrimoniale: sarà creata la “San Marino Wedding Organization” per attrarre sposi da oltre confine. Altro settore in crescita è quello delle attività all'aria aperta, dopo anni di Covid e con lo sviluppo di una sensibilità maggiore verso l'ambiente: nel Programma 2023 il rinnovo delle iniziative escursionistiche, per unire benessere e attività fisica.