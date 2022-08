Turismo: il trend è la vacanza nella natura, ecco i consigli per essere più sostenibili

È una tendenza che continua a crescere, legata alla voglia di tornare a contatto con la natura: il turismo all'aria aperta. Un trend su cui sta già puntando San Marino, dalla rete dei sentieri all'organizzazione di iniziative legate all'escursionismo ambientale e allo sport all'aperto. Turismo “outdoor” per il quale, nel 2023, saranno sviluppati nuovi progetti, come si legge nel Programma economico del Governo. Si tratta di un modo di vivere la vacanza che sta crescendo in tutta Italia.

Ad aumentare, spiega Paola Fagioli dell'Ufficio Turismo Legambiente, sono soprattutto il cicloturismo, specie grazie alle eBike, insieme alle prenotazioni per le strutture all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici. Grossi numeri anche per trekking e viaggi in montagna.

Secondo l'Agenzia nazionale del turismo italiana, 3 persone su 10 quest'estate hanno scelto una località vicina. La meta preferita rimane il mare – con l'Emilia-Romagna tra le zone più gettonate – e cresce l'interesse per le attività all'aperto. 1 cittadino su 4 ha preferito restare in Italia proprio per essere a contatto con la natura.

Spazio, allora, al concetto di turismo sostenibile. Da Legambiente alcuni consigli per una vacanza rispettosa dell'ecosistema. Il primo, afferma Paola Fagioli, è di controllare le certificazioni di destinazioni e strutture ricettive quando si sceglie un luogo. E una volta sul posto ricordarsi di fare la raccolta differenziata e cercare di utilizzare mezzi sostenibili per gli spostamenti, al posto della propria auto. L'invito, poi, è ad avere rispetto dell'ambiente che ci 'ospita' durante la vacanza.

Nel servizio, l'intervista a Paola Fagioli (Ufficio Turismo Legambiente)