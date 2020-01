Turismo: in aumento i visitatori provenienti dall'Indonesia sul Titano

L'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio rende noto che nel 2019, grazie alla sua attività promozionale, è aumentato a San Marino il traffico di turisti proveniente dall'Indonesia. Nel 2019 ne sono giunti 2.269, di cui 1.617 hanno pernottato. "È realistico pensare - scrive l'Agency- che i suddetti numeri possano essere aumentati del 10-20% circa". L'ente, nella nota, ringrazia in particolare l’Ambasciatore in Indonesia Germano Valle Barbero, l’Ambasciatore presso l’ASEAN Massimo Ferdinandi e l'Ambasciata di San Marino a Jakarta, per le attività svolte in sinergia.