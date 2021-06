Turismo in crisi per mancanza di personale, Lonfernini: "Solidarietà agli operatori". Prossimo obiettivo: un pdl per migliorare la formazione

Nel servizio l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

Il segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini interviene dopo l'allarme lanciato dal presidente Usot, Luigi Sartini. Dallo chef l'annuncio della chiusura, per un periodo, del ristorante stellato sul Pianello, per mancanza di lavoratori specializzati. Un atto che assume anche un valore simbolico: è l'intero settore turistico a essere in difficoltà, tanto a San Marino quanto in Italia.

Una delle soluzioni, per Lonfernini, è intervenire con nuove norme. E si guarda alla creazione di una scuola alberghiera sul Titano, come già suggerito dagli addetti ai lavori. In arrivo un progetto di legge per rafforzare proprio la formazione.

