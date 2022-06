Turismo: 'La parola ai giovani'

Il Segretario Federico Pedini Amati insieme al Ministro dell’Agricoltura italiano Stefano Patuanelli e al senatore Luca Briziarelli all’evento organizzato dall’Accademia Intrecci e dalla Luiss Business School. A Castiglione in Teverina, sede della scuola di Alta Formazione di Sala fondata dalle sorelle Cotarella, per incontrare i giovani e ascoltare le loro idee riguardo al lavoro e al futuro del turismo.

In tutti gli interventi si è parlato di quanto bisognerà impegnarsi mettendo in campo idee innovative per la ripartenza dell’industria turistica dopo la frenata imposta dal Covid-19 e soprattutto, della capacità e necessità di fare squadra. A tal proposito il Segretario Pedini Amati ha ricordato nel suo intervento il progetto TTT “Tavolo Turistico Territoriale”, lanciato dalla Repubblica di San Marino insieme a 118 comuni del territorio romagnolo e marchigiano, con il supporto dell’UNWTO e dell’Unione Europea che, proprio quest’anno, ha destinato una cifra a fondo perduto di oltre 100mila euro per continuare a sviluppare il marchio territoriale da esso scaturito, “The Lovely Places”.



“Il nostro progetto non ha colori politici e unisce realtà molto diverse - ha ricordato Pedini Amati – con un unico intento, cioè quello del fare. Non possiamo fermarci, lo dobbiamo proprio a questi giovani e alle loro aspirazioni, che oggi abbiamo potuto ascoltare tutti”.