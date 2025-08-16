TV LIVE ·
Turismo, Liotta (USOT): "Una stagione complicata"

16 ago 2025
Nel video l'intervista a Mario Liotta, presidente dell'Usot Mario Liotta
"Sapevamo che era una stagione complicata e lo è stata. rispetto a maggio-giugno devo dire che comunque i dati sono positivi - commenta Mario Liotta  presidente dell'Usot -. Luglio è in flessione, non possiamo nasconderlo che sia inflessione. Abbiamo dovuto modificare le tariffe, abbassandole di un 30%. Agosto è partito comunque difficile, e guardiamo alle prenotazioni giorno per giorno. Lo dichiaro ad alta voce e da molto tempo: ci vorrebbe una piscina al Multieventi che destagionalizzasse completamente gli arrivi, come quella di Riccione. Gli alberghi potrebbero venderla come servizio dell'albergo stesso. Altra criticità è quella dei flussi turistici. Chiaramente la Polizia Civile, la nostra Polizia Civile è meravigliosa, però i flussi andrebbero gestiti meglio: ci vorrebbe più collaborazione con le associazioni. A fine stagione faremo insieme  una valutazione ancora più precisa con i dati".

