Turismo matrimoniale: entra nel vivo il progetto della Segreteria di Stato per il Turismo

Sentiamo Federico Pedini Amati

Nonostante le difficoltà legate al coronavirus il progetto del turismo matrimoniale in Repubblica procede spedito. In video conferenza il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli hanno presentato le idee alla base dell'iniziativa. Il settore del turismo matrimoniale oltre ad attrarre visitatori permette di coinvolgere tante realtà e attività economiche sammarinesi.









Attraverso la collaborazione con Regency San Marino è già stato impostato un corso di formazione per tutto il mondo legato al wedding con 100 realtà sammarinesi coinvolte. L'idea è quella di posizionarsi in una fascia di mercato medio/alto. “Questo è stato il primo obiettivo che ci siamo posti – spiega il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – per poi arrivare a una vera e propria San Marino Wedding Organization. Un punto di riferimento istituzionale per chi vorrà venire a sposarsi in Repubblica” e punto di collegamento fra il territorio e il mercato.

Si lavora anche su matrimoni di fedi e culture diverse da quella cattolica. San Marino racchiude tanti luoghi caratteristici per un matrimonio. A riguardo, aggiunge Pedini Amati, abbiamo preparato anche la delibera per il bando del Nido del Falco che ha proprio l'orientamento di mettere a disposizione una location d'eccellenza per questo settore.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo)