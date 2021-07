Turismo matrimoniale: prosegue lo sviluppo del progetto "San Marino Wedding"

Prende sempre più definizione il prodotto “San Marino Wedding”. Con lo shooting video e fotografico nelle location più suggestive del territorio sammarinese per ospitare matrimoni, si è conclusa la fase due del cronoprogramma. La Prima Torre, gli Orti Borghesi e il Nido del Falco sono diventati per tre giorni lo scenografico set di vere e proprie cerimonie da sogno. Progetto, quello del turismo matrimoniale, che coinvolge tantissimi professionisti del territorio e operatori economici del settore.

Le immagini realizzate consentiranno all’Ufficio del Turismo e alla futura San Marino Wedding Organization, di progettare le azioni di marketing per promuovere la destinazione attraverso i canali digitali e gli strumenti di comunicazione più adeguati sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di raggiungere l’affermazione di San Marino come meta ideale per il Wedding Tourism.

Prossimamente poi, spiega il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, verrà presentato il decreto che tratterà proprio la costituzione della San Marino Wedding Organization.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)