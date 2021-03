TERRITORIO Turismo matrimoniale: San Marino pronto a sviluppare il settore wedding Al via il primo corso per operatori economici interessati al progetto

Sta riscuotendo grande successo il progetto della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo sul settore del “wedding”. In attesa di procedere con la revisione della normativa esistente e con la creazione della “San Marino Wedding Organization”, spiega la Segreteria di Stato, si è proceduto con il coinvolgimento di tutti i fornitori sammarinesi impegnati nel settore e con la realizzazione di un database che ne raccoglie dati e informazioni.

Ad oggi sono oltre 300 le attività economiche individuate come potenzialmente interessate. 56 attività hanno già formalizzato l’iscrizione al corso gratuito che verrà organizzato per un primo approccio al tema del turismo matrimoniale e che prenderà il via, online, oggi.

“Quello matrimoniale è un settore turistico – sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - che non possiamo non tenere in forte considerazione. Nel mondo si sta sviluppando velocemente ma poche destinazioni hanno una vocazione naturale come San Marino”.

Ulteriori fasi di sviluppo del progetto, guidato da Regency San Marino in collaborazione con Patrizia Gallo Events, prevedono la revisione delle norme che disciplinano l’utilizzo delle attuali location per le celebrazione dei matrimoni e l’individuazione di nuovi spazi per ospitare i ricevimenti. Inoltre corsi di formazione sul tema della privacy e sulle procedure matrimoniali religiose e civili, e lo sviluppo di un piano di marketing e di piattaforme web e social adatte a promuovere i matrimoni a San Marino e ad attrarre una clientela internazionale.

