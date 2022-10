SAN MARINO Turismo organizzato: nuovi flussi in arrivo per The Market, il caro energia però preoccupa il comparto "Ci sono segmenti - afferma Luca Ruco, presidente CTO - tornati ai livelli pre-covid altri invece ancora in difficoltà"

1.200 persone previste fino alla fine dell'anno e oltre 8.000 quelle tra primavera e autunno 2023. Sono i numeri dell'accordo per il turismo firmato dal tour operator Azimut e The Market per portare nuovi flussi di visitatori in Repubblica. Collaborazione per ampliare il comparto turistico sammarinese e aumentare i tempi di permanenza in territorio.

"Oltre che portare ricchezza al territorio - afferma Luca Ruco, presidente Comitato Turismo Organizzato - puntiamo molto anche sullo scambio di lavoro tra aziende perché io credo che tra imprese si possa fare collaborazione insieme creando gruppo".

Positivi i numeri estivi per il comparto turistico del Titano ora però cresce la preoccupazione per il caro energia che rischia di dare un ulteriore duro colpo al settore. "Ci sono dei segmenti che sono tornati ai livelli pre-covid ed alcuni addirittura sopra - aggiunge Ruco - altri invece ancora trovano difficoltà e quindi non è tutto sorpassato. Ovviamente i problemi più grandi ora sono quelli delle strutture alberghiere e delle aziende che hanno comunque a che fare con tutto quello che riguarda l'energia perché, lo vediamo giornalmente, molte strutture stanno chiudendo proprio perché non riescono a far fronte a queste tariffe proibitive".

