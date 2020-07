Turismo, partito il primo tavolo territoriale per iniziative comuni con Emilia Romagna e Marche

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati

Partito il primo tavolo territoriale per il turismo, con San Marino capofila che al Kursaal ha ospitato la Sottosegretaria al Turismo del ministero italiano Lorenza Bonaccorsi, i rappresentanti regionali di Emilia Romagna e Marche e gli esponenti tecnici delle strutture di promozione turistica. 107 i Comuni che finora hanno aderito all'ambizioso progetto, che si propone di creare una rete in grado di coordinare un'offerta turistica che valorizzi le comuni eccellenze di un territorio vasto, unico e ricco di opportunità di vacanza, sport e cultura. Il programma ha ottenuto anche l'appoggio dell'Organizzazione mondiale per il Turismo. A settembre, a Roma, ripartirà anche il tavolo italo sammarinese di coordinamento, che si era interrotto a causa della pandemia da Covid-19.

