Turismo Pasqua, Ercolani (Usot): numeri positivi ma preoccupa la carenza di personale

Nel servizio l'intervista a Roccano Ercolani (Presidente USOT)

È un quadro a tinte chiaro/scure quello riportato al Corriere Romagna dal presidente Usot Rossano Ercolani in vista della Pasqua. Se da un lato c'è soddisfazione per il ritorno a fatturati che hanno pareggiato o addirittura superato quelli pre-covid, dall'altro c'è la riduzione della marginalità per gli operatori turistici causata da utenze quasi quadruplicate e costo delle materie prime. A questo, evidenzia, si aggiunte la carenza di personale e le difficoltà per i lavoratori a trovare un alloggio in affitto a San Marino, sia stagionale che annuale.

"L'offerta di personale non c'è e quella che c'è non è qualificata. Abbiamo anche il problema di dare alloggio ai lavoratori, ammesso che si trovino - sottolinea Ercolani - perché comunque vengono da fuori, San Marino come sappiamo ha un grossissimo problema di appartamenti in affitto e quindi non si saprebbe nemmeno dove metterli, ammesso che si possano trovare".

Stoccata alle mense sammarinesi dove chiunque, munito di Smac, “anche un direttore di banca che guadagna 80mila euro l'anno”, afferma Ercolani, può comprare un pasto a 2 euro, a cui aggiungere la bevanda: “Si tratta – dice - di concorrenza sleale”. Rimane però l'ottimismo per i numeri, positivi, di turisti in arrivo.

"Non ci lamentiamo ne del livello dei fatturati e nemmeno della richiesta - afferma - perché per Pasqua si andrà verso il tutto esaurito almeno per i due giorni principali, però questo non vuol dire che la marginalità ci sia perché non c'è".

Nel servizio l'intervista a Roccano Ercolani (Presidente USOT)