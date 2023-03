Turismo Pasqua: verso il tutto esaurito le strutture del territorio

Turismo in Centro Storico

Sarà una Pasqua ricca di turisti per San Marino. Si va verso il tutto esaurito nelle strutture alberghiere del territorio per il week end di sabato e domenica con permanenze anche per il lunedì di pasquetta. “Ad oggi – spiega il presidente USOT Rossano Ercolani – siamo al 75% di occupazione ma prevediamo di arrivare presto al 100%”.

Rimangono le difficoltà nell'offerta di personale qualificato che resta molto scarsa e senza inversioni di rotta nel breve periodo. È un quadro a tinte chiaro/scure invece quello di alcuni commercianti preoccupati per come verranno gestiti i flussi turistici. Proprio sul tema hanno lanciato una raccolta firme per trovare un accordo comune.