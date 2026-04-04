SAN MARINO Turismo pasquale: crescono prenotazioni last-minute, ma il sold-out è lontano Resta la preoccupazione per il comparto del turismo organizzato. Martedì fissato un incontro preliminare con la Segreteria al Turismo

La spinta inflattiva, insieme all'incertezza geopolitica crescente, pesa sul fronte turistico. Ma sono comunque 9 milioni i turisti in movimento nello stivale, destinazione che pare così tenere, con cali solo lievi (dell'1,3%), duecentomila presenze in meno rispetto al 2025, per un giro d'affari tra i 3 e i 5 miliardi e mezzo. Federturismo Confidustria parla di una Pasqua di prossimità, giocata sul filo delle prenotazioni dell'ultima ora, privilegiando rotte brevi e destinazioni percepite non a rischio, senza trascurare il positivo effetto meteo, con previsioni ottimali per Pasqua e Pasquetta: cielo azzurro e temperature primaverili ovunque.

San Marino coinvolto nelle medesime dinamiche: da un iniziale riempimento delle strutture fermo al 50-60%, funziona proprio il last-minute, ma – fa sapere il Direttivo di Usot – non c'è il sold out e si vende a prezzi molto più bassi rispetto allo scorso anno.

Ma gli effetti della crisi del Golfo sono innegabili, con pesanti ripercussioni soprattutto per le agenzie di viaggio e tutto il settore del turismo outgoing. Assoviaggi Confesercenti, dall'inizio delle ostilità stima oltre 7.100 prenotazioni cancellate, riprogrammate o dirottate verso altre destinazioni, con un impatto economico complessivo che, nelle prime settimane, raggiunge già quasi 100 milioni di euro. Si chiedono interventi rapidi a sostegno delle imprese di tutta la filiera. A San Marino da giorni è suonato l'allarme degli operatori, in particolare dei tour operator, per queste festività, ma anche in prospettiva, guardando alla stagione estiva alle porte. All'appello lanciato alle istituzioni per la costituzione di un tavolo urgente ha risposto con prontezza la Segreteria al Turismo: fissato già per martedì prossimo un incontro preliminare per valutare la situazione del turismo organizzato.

Inflazione e caro energia si fanno sentire anche sui consumi alimentari: domani, pranzo in casa per 7 su 10, con una spesa media da 76 euro a famiglia, stando a Coldiretti. Tendenze confermate dalle rilevazioni di Confcooperative per cui l'inflazione gonfia i prezzi, ma svuota i carrelli. Consumi minori, ma spesa maggiore, dunque, per un totale di un miliardi 700 milioni, 200milioni in più rispetto al 2025.



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