Turismo: Pasquetta di sole e gite fuori porta, turisti sia sul Titano che in spiaggia

Dopo una parentesi di tempo incerto, è stata una Pasquetta di sole sia sul Titano che sulla costa. Nonostante le temperature al di sotto della norma, la bella giornata ha portato tanti a raggiungere San Marino per una passeggiata in centro storico o lungo i sentieri, per ammirare il panorama o fare un giro tra le antiche vie di Città. Dopo i risultati incoraggianti di Pasqua, in termini di visitatori, afflusso rilevante anche per Pasquetta: durante la giornata è stato necessario deviare le auto a Murata, per chi era diretto in centro.

Sono state le prime vacanze di Pasqua con meno restrizioni dovute al Covid: un momento, in qualche modo, di rinascita per le attività e per gli stessi turisti. Nella penisola italiana, quasi 4 cittadini su 10 hanno scelto un picnic o una gita fuori porta, come emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè. Tantissime le persone sul lungomare a Rimini: tra chi ha scelto di godersi una giornata di sole, aria fresca e relax e chi approfitta per una passeggiata in spiaggia nel primo weekend di festa in piena primavera. Tanta voglia di tornare alla normalità, dunque, in un periodo comunque difficile a livello internazionale e incerto sul fronte economico e della pandemia.