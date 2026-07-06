Turismo: per San Marino e Rimini giugno in linea con il 2025. Buone prospettive

Buone prospettive In un'Italia che si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, la Riviera romagnola è tra le località più richieste e inaugura positivamente la stagione con un giugno in linea con l'anno scorso e un inizio luglio in leggero rialzo. Prospettive in miglioramento con l'avanzare della stagione. Tra i principali driver dell'estate – fa sapere Visit Rimini – oltre alla ricchissima offerta balneare, c'è un ricco cartelloni di eventi sportivi e culturali, oltre alla visita del Papa al Meeting e sul Titano.

C'è una grossa crescita del turismo estero, grazie al consolidamento delle tratte ferroviarie con Germania, Austria e Svizzera e ai nuovi collegamenti aerei. L'aeroporto di Rimini e San Marino ha registrato infatti il giugno migliore di sempre: 101.124 passeggeri, +67,5% rispetto a giugno 2025. 9 voli su 10 interessano l'estero: al primo posto la Polonia, seguita dal Regno Unito. E proprio i turisti di questi Paesi si riversano in Riviera e San Marino, rappresentando la componente estera che visita il Titano assieme agli stranieri provenienti da oltralpe. Circa il 60% invece sono italiani.

A San Marino maggio e giugno – fa sapere Usot - sono in linea con l'anno scorso per quanto riguarda le presenze e i pernottamenti negli hotel: qualche prenotazione in più e una leggera riduzione delle tariffe hanno portato a un ricavato simile. Anche per luglio le previsioni non si discostano dai risultati del 2025, con un'occupazione stimata del 55% ad oggi e fino a un 80-85% nel picco del mese. Agosto: se il tempo resta buono, non dovrebbero esserci sorprese e ci si aspetta un'occupazione circa al 90%. “Ma il vero problema – sottolinea Rossano Ercolani, membro del direttivo di Usot – sono stati i primi 4 mesi dell'anno, con una flessione negli hotel del 15-20% sia di presenze che di fatturato. Per questo motivo abbiamo chiesto al governo un incentivo per gli albergatori che rimangono aperti nei mesi invernali”.

Dall'altra parte, anche gli stessi sammarinesi non rinunciano ai viaggi. Tra le destinazioni più gettonate nelle agenzie di viaggio del territorio ci sono la Costiera amalfitana, +40% rispetto a due anni fa, la Liguria e la Costa Azzurra.

Nel video l'intervista a Rossano Ercolani, Usot

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: