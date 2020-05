Turismo: prime passeggiate in centro storico in un momento di difficoltà per il settore

Con la fine del lockdown, le attività cercano di tornare progressivamente alla normalità, comprese quelle in centro storico. In Città ci sono attività ancora chiuse; chi ha riaperto ha sistemato e riordinato le vetrine per accogliere i clienti. Cittadini e visitatori hanno approfittato dell'allentamento delle restrizioni per fare una passeggiata. Il turismo è uno dei temi caldi in Repubblica. Le associazioni che rappresentano gli operatori hanno lanciato un grido d'allarme per le difficoltà che il comparto sta attraversando, sottolineando una serie di criticità nelle misure messe in campo. Nelle scorse ore è intervenuto il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha accolto l'appello degli operatori, annunciando di aver già preparato una serie di misure per intervenire su commercio e turismo.

Nel video immagini dal Centro Storico

I più letti della settimana: