SAN MARINO Turismo: proposta delle DMC sammarinesi a sostegno della destagionalizzazione Il progetto prevede che su due notti di soggiorno una venga offerta dalla struttura alberghiera. Lo Stato, spiega Federico Pedini Amati, supporterebbe l'iniziativa accollandosi un terzo del costo complessivo delle due notti. Non sarà nuovo voucher vacanze

Soggiornare in Repubblica due notti, pagandone una sola. È l'iniziativa presentata da San Marino Welcome e San Marino Destination per migliorare l'incoming turistico nei cosiddetti periodi di bassa stagione, da attivare nel 2025 da gennaio a giugno. Il progetto prevede che una delle due notti venga offerta dalla struttura alberghiera. Lo Stato, spiega il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, supporterebbe l'iniziativa accollandosi un terzo del costo complessivo delle due notti e retrocedendo una cifra pari al 18,5% del totale al turista attraverso una ricarica sulla nuova SMAC Turistica e una cifra pari al 15% del totale all’albergatore.

"Voglio essere molto chiaro - afferma Federico Pedini Amati - non sarà un nuovo voucher vacanze, sarà un impegno dello stato con le strutture alberghiere e tutto il mondo del commercio attraverso un incentivo sulla SMAC card turistica di una percentuale del costo della camera per il visitatore su due notti che lo Stato si accollerà. Questo costo dello Stato che verrà caricato sulla SMAC card dei nostri visitatori potrà essere speso all'interno della Repubblica di San Marino in qualsiasi attività. Ci rivolgiamo a USOT e USC per mettere in campo una collaborazione fattiva".

"Porterà gente nei momenti di bassa stagione - aggiunge Mario Liotta, San Marino Destination Consorzio San Marino 2000 - e avrà una ricaduta a pioggia su tutti quanti. Avremo voluto qui anche USOT e USC ma i tempi sono stretti e non siamo riusciti, chiediamo però la loro collaborazione perché sono indispensabili".

"Noi daremo tutta la nostra disponibilità per mettere in campo tutta la parte tecnologica di accesso a Visit San Marino da parte dei turisti - evidenzia David Bologna, San Marino Welcome - e cercheremo di promuovere l'iniziativa attraverso tutti i nostri incontri commerciali".

Un'iniziativa di sistema per il paese che serviva, aggiunge Stefano Raggi di San Marino Destination. La somma caricata sulla SMAC turistica, precisa Marco Rossi, può essere utilizzata per scoprire il Titano attraverso le numerose attività esperienziali.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Mario Liotta (San Marino Destination Consorzio San Marino 2000) e David Bologna (San Marino Welcome)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: