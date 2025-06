Turismo: raddoppiano b&b e affittacamere dal 2023

Nel video l'intervista

Bed & Breakfast e affittacamere quasi raddoppiati dal 2023 sul Titano. Oggi abbiamo 26 B&B a carattere imprenditoriale o familiare, e 9 affittacamere attivi in Repubblica, pronti ad accogliere i turisti a farsi promozione nelle maggiori piattaforme online. Un mercato che si muove, che ha cambiato il turismo e gli spazi urbani.

"Non parliamo di numeri pericolosi per il mercato interno - commenta Annachiara Sica, Dirigente dell'Ufficio Turismo -. Dall'altro canto sono numeri che ben ci fanno sperare per quanto riguarda un problema oggettivo a San Marino, che è la scarsità dei posti letto, visto che parliamo di circa 2083 posti letto complessivi per tutto il comparto ricettivo".

Tutte le tipologie ricettive, per operare, devono passare attraverso il vaglio della "Commissione per la Classificazione e Vigilanza" che verifica i requisiti prescritti dalla legge per ottenere l'autorizzazione e poi vendere le proprie camere sulle maggiori piattaforme o su sito Visit San Marino. Una garanzia per tutelare il turista ed il mercato interno, per evitare pratiche di concorrenza sleali o addirittura evasione fiscale.

"I controlli sono in capo alla Gendarmeria, secondo la legge, per motivi di pubblica sicurezza - continua Sica - tuttavia, in un'ottica di massima collaborazione tra le varie unità organizzative dell'amministrazione, e sempre con un sguardo al turista, l'Ufficio del Turismo periodicamente controlla, conoscendo bene l'elenco di tutte le strutture autorizzate, che nei portali più diffusi e più utilizzati anche dai turisti non ci siano strutture irregolari, non autorizzate, pubblicizzate e provvede a fare le segnalazioni alla Gendarmeria". Nel video l'intervista a Annachiara Sica, Dirigente dell'Ufficio Turismo.