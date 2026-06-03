Turismo religioso: al Teatro Titano un forum internazionale con Mons. Fisichella, poi ricevuto in udienza

Le interviste al Mons. Rino Fisichella (pro prefetto Dicastero Evangelizzazione Vaticano) e a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

Per ritrovare il senso del viaggio bisogna tornare pellegrini. Un invito che va oltre il turismo e guarda alla dimensione più profonda dell’esperienza umana. Il Teatro Titano – alla presenza dei Capi di Stato - ospita il Forum internazionale “Dalla meta al significato”, dedicato al valore contemporaneo dei cammini spirituali come occasione di incontro, riflessione e crescita personale. Da qui il richiamo del vescovo Domenico Beneventi all'importanza di fare comunità. Protagonista della giornata Rino Fisichella, pro prefetto per l'Evangelizzazione della Santa Sede, con una lectio magistralis sul rischio di trasformare il viaggio in una corsa tra luoghi da visitare e fotografie da collezionare. Al contrario – sostiene - bisogna educare l'occhio a contemplare bellezza, in cammino per riscoprire se stessi e il significato della vita.

"San Marino è una miniera - commenta mons. Fisichella -, un patrimonio di ricchezza spirituale, artistica ed è bello che venga partecipato il più possibile. Penso che il cammino che qui si può instaurare aiuti realmente quanti si metteranno su questo sentiero a ritrovare nel silenzio, nella contemplazione della bellezza, la possibilità di un rientro in se stessi nella profondità".

Un messaggio raccolto anche dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, che richiama il valore universale della storia di San Marino, fondata da un santo che predicava la pacifica convivenza. La sua Segreteria da anni è al lavoro per implementare proprio questo settore, a partire dai Percorsi francescani.

"Cammini, pellegrinaggi, presepi - illustra Pedini Amati -: oggi con la presenza in Repubblica di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rino Fisichella, contempliamo un po' quello che è il lavoro che stiamo portando avanti da anni con la Diocesi di San Marino-Montefeltro. Pensiamo di essere nel giusto solco per tracciare anche quei percorsi spirituali che in qualche modo forse mancavano da un po' troppo tempo anche nella Repubblica di San Marino".

Questi pellegrinaggi uniscono rigenerazione spirituale, sostenibilità e promozione autentica dei territori. La rilevanza dell'evento, che si inserisce nella settimana delle celebrazioni dedicate a San Quirino e Corpus Domini, viene apprezzata anche in un'udienza dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. “San Marino – ricordano – per la sua millenaria storia di accoglienza è da sempre un faro per chi cerca ospitalità, pace e raccoglimento”. Terra apprezzata anche da Papa Leone che la omaggerà della sua presenza il 22 agosto.

Nel video le interviste a Rino Fisichella (pro prefetto Dicastero Evangelizzazione Vaticano) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)







