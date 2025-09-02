TV LIVE ·
Turismo religioso: legami più forti sulla "Via di Francesco", alla Pieve la reliquia di San Giovanni Paolo II

Reliquia esposta alla Basilica del Santo di Città fino al 10 settembre. In Toscana un recente evento, con San Marino, per ragionare sulle prospettive di sviluppo

di Mauro Torresi
2 set 2025

Quando lo sviluppo economico passa anche attraverso la spiritualità: il turismo religioso è in crescita. Ne è testimonianza il riconoscimento di itinerario culturale per “Le Vie di San Francesco”, da parte del Consiglio d'Europa. Di questo e di nuovi progetti si è parlato qualche giorno fa in un convegno a Chiusi della Verna, con il presidente della Toscana, Eugenio Giani, insieme a sindaci, amministratori ed esperti. C'era anche San Marino, con Pietro Berti, responsabile della materia per la Segreteria di Stato al Turismo. Si rafforza, dunque, un rapporto tra territori che coinvolge anche il Titano.

"Non è solo questione di cammini da un punto di vista geo-naturalistico - spiega Berti - ma riguarda anche il collegamento con San Leo, con Chiusi della Verna, con Assisi e, ovviamente, con Rimini, fino a creare un network che, con la certificazione recente del Consiglio d'Europa, assume una dimensione maggiore, potendo puntare sull'aspetto culturale".

Di recente il pellegrinaggio da Poggio Torriana fino alla Basilica di Città, sulle orme del Santo Marino. E proprio alla Pieve, fino al 10 settembre, in esposizione una reliquia di San Giovanni Paolo II giunta sul Titano grazie all'impegno delle istituzioni religiose e diplomatiche sammarinesi e polacche. Positivo, spiega Berti, il bilancio delle attività per il turismo spirituale: un settore su cui la Segreteria sta puntando.

"Il bilancio è buono - afferma - anche se è difficile fare una valutazione numerica". Non si hanno cifre come, ad esempio, quelle del Cammino di Santiago. "Però - prosegue il referente per il turismo religioso - è qualcosa su cui si può lavorare", guardando alle connessioni con l'arte e la cultura. "È importante collegarsi, essere presenti e dinamici in questo contesto europeo". Dobbiamo, quindi, aspettarci nuovi eventi? "Certamente", conclude Berti.

Nel servizio l'intervista a Pietro Berti, referente turismo religioso per la Segreteria di Stato al Turismo




Riproduzione riservata ©

