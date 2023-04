Turismo, Rimini scalda i motori in vista dell'estate Obiettivo: raggiungere il record dell'estate 2019

Turismo, Rimini scalda i motori in vista dell'estate.

Il primo ponte di primavera è un po' il banco di prova dell'estate e Rimini scalda i motori, forte di prenotazioni migliori rispetto allo stesso periodo nello scorso anno di circa il +15% nei 400 gli alberghi di Rimini. Per godersi temperature finalmente miti, i turisti hanno affollato in particolare porto e lungomare. Per questo ponte del 25 aprile gli ospiti sono quasi tutti italiani, che hanno approfittato della ghiotta posizione della festa nazionale nel calendario, e si sono ritagliati una mini vacanza sulla riviera romagnola all’insegna dello sport, della cultura e della musica. Un avvio positivo, che rende più vicino l'obiettivo della città romagnola: tornare ai livelli (record) del 2019.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: